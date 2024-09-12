الأهلي يُقيد رباعي الفريق الصاعد في القائمة الأفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - قال سامي قمصان المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، بالنادي الأهلي إنه بناءً على ‏رؤية الجهاز الفني تم قيد الرباعي الصاعد أحمد عابدين ويوسف عبدالحفيظ ‏وسمير محمد ومصطفى أبوالخير في القائمة الإفريقية.





ويحق للفريق الاستفادة من ‏جهودهم ابتداءً من دور المجموعات.

هذا فضلًا عن اتمام قيد عمر الساعي في ‏ذات القائمة منذ الانتهاء من إجراءات انتقاله للأهلي قبل أسبوعين.‏

على صعيد متصل ، استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس ضمن البرنامج الذي يخوضه الأهلي استعدادا للمرحلة المقبلة والتي تبدأ بمباراة جورماهيا الكيني.

وانتظم لاعبو الأهلي الدوليون في التدريبات الجماعية اليوم بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخبات الوطنية خلال فترة الأجندة الدولية لشهر سبتمبر.