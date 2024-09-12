الأهلي يُعلن تفاصيل إصابة أشرف داري

ياسر رشاد - القاهرة - قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأشعة التي أجراها أشرف داري، لاعب الفريق، أثبتت تعرضه لجزع في كاحل القدم.



وكان «داري» تعرض للإصابة خلال وجوده مع المنتخب المغربي في فترة الأجندة الدولية لشهر سبتمبر.

وبدأ مدافع الأهلي برنامجه العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي لتجهيزه للعودة للمشاركة الجماعية.

وحرص لاعبو الأهلي على الترحيب بأشرف داري خلال ظهوره الأول اليوم في التتش قبل المران الذي أقيم صباح اليوم.

ويستعد الأهلي لمباراة جورماهيا في كينيا المقرر لها يوم 15 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.