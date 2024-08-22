“هيئة الإحصاء “: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 10.5% في الربع الثاني من 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 10.5% في الربع الثاني من عام 2024م مقارنة بالربع الثاني 2023م، كما ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية بنسبة 1.4%، باستثناء إعادة التصدير، وارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 39.1% في نفس الفترة، وذلك وفقًا لنشرة التجارة الدولية للربع الثاني من عام 2024.

وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير بنسبة 4.3%، بينما انخفضت الصادرات السلعية في الربع الثاني من عام 2024م بنسبة 0.2% عن الربع الثاني من عام 2023م؛ كذلك انخفضت قيمة الواردات بنسبة 5.6%، وذلك نتيجةً لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 3.3%، كما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي في الربع الثاني 2024م إلى 75.0% مقارنة بنسبة 77.4% في الربع نفسه من العام الماضي.

وأفادت نتائج النشرة عن ارتفاع واردات المملكة في الربع الثاني من عام 2024م بنسبة 3.0%، وبالنظر للميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض بنسبة 6.0% عن نفس الربع من العام السابق، وبالمقارنة مع الربع السابق الربع الأول 2024م فقد استقرت قيمة الصادرات السلعية، كذلك انخفضت قيمة الواردات بنسبة 5.6%، بينما سجل فائض الميزان التجاري السلعي ارتفاعًا بنسبة 13.2% بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2024م.

من جانب آخر أفادت نتائج نشرة التجارة الدولية لشهر يونيو 2024 أن قيمة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) خلال شهر يونيو 2024م بلغت 21.6 مليار ريال، مقابل 20.1 مليار ريال خلال شهر يونيو 2023م، وذلك بارتفاع مقداره 1.5 مليار ريال، بنسبة (7.3%)، فيما بلغت قيمة الصادرات البترولية خلال شهر يونيو 2024م بلغت 66.3 مليار ريال، مقابل 73.2 مليار خلال شهر يونيو 2023م، وذلك بانخفاض مقداره 6.8 مليارات ريال، وبنسبة (9.3%)، وكان لانخفاض الصادرات

البترولية الأثر الأكبر في انخفاض الصادرات السلعية.

كما انخفضت الصادرات السلعيَّة خلال شهر يونيو عام 2024م حيث بلغت 87.9 مليار ريال، مقابل 93.3 مليار ريال خلال شهر يونيو عام 2023م، وذلك بانخفاض مقداره 5.4 مليارات ريال، وبنسبة (5.8%) ، في حين بلغت قيمة الواردات

السلعيَّة للمملكة خلال شهر يونيو 2024م 57.7 مليار ريال، مقابل 60.8 مليار ريال خلال شهر يونيو 2023م، وذلك بانخفاض مقداره 3.1 مليار ريال، وبنسبة (5.1%).

نسخ الرابط تم نسخ الرابط