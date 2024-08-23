شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 22-8-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 22-8-2024.

إيقاف تداول 16 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 16 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، وأسمنت سيناء، واكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، وتنمية للاستثمار العقاري، وجنوب الوادي للأسمنت، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وأسمنت سيناء، والعربية للأسمنت، والقاهرة للإسكان والتعمير، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، وفتنس برايم للأندية الصحية، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، وابن سينا فارما، والدولية للأسمدة والكيماويات، وليسيكو مصر.

البورصة تربح 2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 5.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.068 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 5.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 143.8 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.53% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.83%، والعرب على 6.63%، واستحوذت المؤسسات على 23.19% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.8%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين العربية للبيع بقيمة 277.6 مليون جنيه، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 14 مليون جنيه، 7 ملايين جنيه، 73.9 مليون جنيه، 20.4 مليون جنيه، 162.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 30141 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 36612 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 13037 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 6900 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 9881 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 2848 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 7260 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1760 نقطة.

وصعدت أسهم 82 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 78 شركة، ولم تتغير مستويات 51 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بسعر إغلاق 61.020 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- تنمية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 3.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.87%.

- جنوب الوادي للأسمنت بسعر إغلاق 2.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.83%.

- مينا للاستثمار السياحي والعقاري بسعر إغلاق 1.960 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.98%.

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 2.180 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.66%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 22.760 جنيه بنسبة تراجع بلغت 12.80%.

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 35.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.81%.

- أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بسعر إغلاق 22.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.68%.

- العامة لمنتجات الخزف والصيني بسعر إغلاق 12.330 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.42%.

- النساجون الشرقيون للسجاد بسعر إغلاق 23.950 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.20%.