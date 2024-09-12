غانتس: الوقت قد حان للذهاب إلى انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة توافق وطني

جدد رئيس حزب “معسكر الدولة” الإسرائيلي بيني غانتس المطالبة بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، في ظل ما قال إنه “خطاب كراهية” توجهه حكومة بنيامين نتانياهو إلى قادة الجيش والمتظاهرين ضد سياستها.

واوضح غانتس في كلمة أمام الكنيست، إن “الوقت قد حان للذهاب إلى انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة توافق وطني”.

وأضاف غانتس أن دعوته تلك تأتي في ظل “خطاب الكراهية الذي توجهه الحكومة لقادة الجيش والمحتجزين والمواطنين الذين يحتجون على سياسات حكومة نتانياهو”.

واستغرب أنه رغم ذلك الخطاب لا يزال يسمع أناسا داخل التحالف الحاكم “يتحدثون معي عن الوحدة”.

وسبق أن طالب غانتس وأطراف أخرى بالمعارضة نتانياهو بالاستقالة وتنظيم انتخابات مبكرة، في ظل اتهامات للأخير باتباع سياسات خلال الحرب على غزة تخدم مصالحه الشخصية، والفشل بتحقيق أهداف الحرب، لا سيما إعادة الأسرى من غزة، والقضاء على قدرات حركة حماس.