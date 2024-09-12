سامي الجميل تعليقا على حريق برج حمود: اغلقوا مطامر السموم وعودوا الى خيارات معلومة لدى الجميع

اشار رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في تصريح له، الى "جريمة بيئية جديدة مسرحها ساحل المتن حيث اندلع حريق ضخم في جبل النفايات في برج حمود موزعا الأمراض على سكان هذه المنطقة التي حكمت عليها المنظومة المجرمة مجتمعة لحظة إقرارها هذا الحل الأرعن الذي حذّرنا من خطورته ووقفنا في وجهه بصدورنا منذ ثماني سنوات، غير أن الجشع وقلّة المسؤولية كانا أقوى، وها نحن اليوم أمام جبلين من السموم والغازات المضرّة تفتك بسكان بيروت والمتن".

واردف الجميل في تصريح له، "أغلقوا هذه المطامر الآن وعودوا إلى خيارات أصبحت معلومة لدى الجميع".