شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتجه لإنهاء الأسبوع على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهلّت أسعار النفط التعاملات الآسيوية المبكرة على استقرار اليوم الجمعة، لكّنها تتجه لإنهاء الأسبوع على انخفاض.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت سنتًا إلى 77.21 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0033 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات إلى 73.05 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان للمرة الأولى في خمس جلسات أمس الخميس، بدعم من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفّض أسعار الفائدة قريبًا، وهو ما ساعد في تهدئة بعض المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية لأكبر مستهلك للنفط .

