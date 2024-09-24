شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 23-9-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 23-9-2024.

إيقاف تداول 13 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: دلتا للطباعة والتغليف، وفرتيكا للصناعة والتجارة، وتعليم لخدمات الإدارة، والقاهرة للخدمات التعليمية، ومطاحن وسط وغرب الدلتا، وأسمنت سيناء، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والعربية لاستصلاح الأراضي، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، وفتنس برايم للأندية الصحية، وجنوب الوادي للأسمنت، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي.

البورصة تربح 2 مليار جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط عمليات جني الأرباح على أسهم قيادية على رأسها إعمار مصر للتنمية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وبالم هيلز للتعمير، والمصرية للاتصالات فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس مدفوعًا بصعود أسهم ابن سينا فارما، وطاقة عربية، وجنوب الوادي للأسمنت، وأوراسكوم للتنمية مصر، وسط تداولات بلغت 4.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه عند مستوى 2.108 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 985.9 مليون ورقة مالية بقيمة 4.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 114.5 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.27% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.62%، والعرب على 6.11%، واستحوذت المؤسسات على 25.49% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.5%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 180.4 مليون جنيه، 14.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 13 مليون جنيه، 3.4 مليون جنيه، 3.9 مليون جنيه، 175 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 31022 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 38128 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 13449 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 7314 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 10417 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 2973 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 8104 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 2.81% ليغلق عند مستوى 1727 نقطة.

وصعدت أسهم 92 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 79 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- القاهرة للخدمات التعليمية بسعر إغلاق 29.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 37.680 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 66.570 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.99%.

- الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية بسعر إغلاق 14.430 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.95%.

- جنوب الوادي للأسمنت بسعر إغلاق 3.080 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.23%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 7.770 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.78%.

- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بسعر إغلاق 9.030 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.65%.

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.381 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.51%.

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 23.930 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.39%.

- العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 87.650 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.19%.