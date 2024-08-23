رغم ارتفاعه بنسبة 0.2%.. الذهب يتجه لتكبد خسارة أسبوعية وسط ترقب لتصريحات الفيدرالي الأمريكي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

صعدت أسعار الذهب قليلا اليوم، لكّنها تتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي رغم وصولها لمستويات قياسية مرتفعة في وقت سابق، وذلك وسط تعافي الدولار وعوائد سندات الخزانة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2488.74 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0257 بتوقيت جرينتش. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 2524.30 دولار.

وتراجعت الأسعار بنحو واحد بالمئة هذا الأسبوع بعدما سجلت مستوى مرتفع غير مسبوق عند 2531.60 دولار الثلاثاء. ويأتي الانخفاض الأسبوعي على خلفية ارتفاع مؤشر الدولار وعوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات بعد زيادة غير متوقعة في معدل البطالة.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 29.03 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.7 % إلى 950.55 دولار، فيما هبط البلاديوم 0.7 % إلى 926.75 دولار.

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