شكرا لقرائتكم خبر عن نمو إنتاج الحديد في مصر إلى حوالي 3 ملايين طن خلال 4 شهور.. وزيادة المبيعات والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع إنتاج مصر من حديد التسليح إلى 2.986 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2024 مقابل 2.216 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2023، بزيادة بحجم 770 ألف طن، ومقارنة مع 2.955 مليون طن خلال الفترة المماثلة من عام 2022 بزيادة بحجم 30.7 ألف طن.

كما ارتفع إجمالي مبيعات حديد التسليح إلى 2.129 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى أبريل عام 2024 مقابل 981.8 ألف طن خلال نفس الفترة من عام 2023، بزيادة بحجم 362.1 ألف طن، ومقارنة مع 2.648 مليون طن خلال الفترة المماثلة من عام 2022 بانخفاض بحجم 519.5 ألف طن، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

وزاد متوسط أسعار حديد التسليح للمستهلك إلى 40.9 ألف جنيه للطن خلال شهر أبريل 2024 مقابل 33.8 ألف طن خلال نفس الشهر من عام 2023، ومقارنة مع 20.5 ألف طن خلال أبريل 2022.

بلغ حجم إنتاج مصر من حديد التسليح 8 ملايين طن في عام 2023 مقابل 8.4 مليون طن في عام 2022، منخفضًا بنسبة 4%، فيما ارتفع حجم الصادرات المصرية من حديد التسليح بأكثر من 3 أضعاف ليصل إلى 1.54 مليون طن مقارنة بـ523 ألف طن في عام 2022، وفقًا لتقرير نتائج أعمال شركة حديد عز.

وبلغ حجم إنتاج مصر من الصلب الخام 10.4 مليون طن خلال عام 2023 بنسبة نمو 6%، مدفوعًا بزيادة الصادرات، وخاصة الصلب المسطح (HRC)-وفقًا لمنظمة الصلب العالمية- وأمنت حصيلة التصدير الدولارية واردات المواد الخام الأساسية للصناعة.



يذكر أن حجم استهلاك مصر من حديد التسليح يشهد هبوطًا كبيرًا منذ عام 2016، التي بلغ الاستهلاك خلالها 8.6 مليون طن بزيادة 24% عن عام 2023، بسبب تراجع نشاط البناء الخاص، إلا أنه من المتوقع أن يرتفع الاستهلاك مع نجاح تحرير سعر الصرف، والقرارات الاقتصادية المرتبطة به إلى استعادة النمو الاقتصادي، كما يتوقع أن تؤدي تشريعات البناء الجديدة ولائحتها التنفيذية اللذان تم إقرارهما في عامي 2023 و2024 إلى إصدار المزيد من تراخيص البناء الخاصة واستئناف البناء الخاص في مصر بوتيرة جيدة.