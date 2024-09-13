شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المخزون التجارى من المنتجات النفطية لـ1.750 مليار برميل الربع الثانى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع إجمالي المخزون التجاري النفطي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في نهاية الربع الثاني من عام 2024 بمقدار 62 مليون برميل عن مستوى الربع السابق ليصل إلى نحو 2.818 مليار برميل، وهو مستوى مرتفع بمقدار 30 مليون برميل عن مستويات الربع المماثل من العام السابق وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك".

وأشار التقرير، إلى أن إجمالي المخزون التجاري من النفط الخام قد ارتفع في نهاية الربع الثاني من عام 2024 بمقدار 13 مليون برميل مقارنة بالربع السابق ليبلغ 1.069 مليار برميل منخفضاً بنحو 14 مليون برميل مقارنة بالربع المماثل من العام الماضى.

بينما ارتفع إجمالي المخزون التجارى من المنتجات النفطية بمقدار 49 مليون برميل مقارنة بالربع السابق ليصل إلى حوالي 1.750 مليار برميل، وهو مستوى مرتفع بمقدار 44 مليون برميل مقارنة بمستويات الربع المناظر من العام السابق.



