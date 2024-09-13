شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهداف شركة ابدأ الذراع التنفيذى للمبادرة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

تعد شركة "ابدأ" هي الذراع التنفيذية لتحقيق أهداف المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، وتسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية، وهى كالآتى:

أولا توفير فرص عمل للشباب المصري

ثانيا : توطين الصناعات الحديثة

ثالثا : تقليل الفجوة الاستيرادية

رابعا : إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة

يذكر أنه تم تخصيص حوالي بـ200 مليار جنيه، وتوفير 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة منذ اطلاق المبادرة في 2022.



ويضطلع بالعمل على أهداف المبادرة ومحاورها شركة ابدأ لتنمية المشروعات، التى تعد الذراع التنفيذية للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية وتسهم فيها مؤسسة حياة كريمة بحصة حاكمة، بما يضمن توفير مصدر مستدام لتمويل «حياة كريمة» ومشروعاتها المستقبلية وتحقيق التمكين الاقتصادى للمواطنين فى قرى المبادرة.

ونجحت المبادرة فى تجميع المصنعين المتنافسين داخل القطاع الواحد لتوطين صناعات مغذية تتطلب الإنتاج بحجم كبير واستهلاك المنتج من قِبل تحالف من المستثمرين المحليين، حيث نجح المحور فى عقد شراكات فى مختلف القطاعات مثل الأجهزة الكهربائية المنزلية، الذى جذب مستثمرين من اليابان والصين وتايوان وإيطاليا وتركيا لتوطين صناعات مكونات الأجهزة الكهربائية المنزلية، وأيضاً فى قطاعات صناعات الأسمدة والمنتجات الكيماوية، والمطاط واللدائن، وقطع غيار السيارات، ووسائل النقل، والصناعات المعدنية، والورق ومنتجاته، وأجهزة الاتصالات والمحركات والمولدات الكهربائية، والمنتجات الجلدية والمعدات الثقيلة، وغيرها.