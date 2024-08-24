بداية التعاملات.. تعرف على سعر الذهب اليوم السبت في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

استقرت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستواه مع بداية تعاملات أمس الجمعة.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

واستقرت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2303 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2971 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 نحو 3455 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3949 جنيها للجرام.

كما استقر سعر الجنيه الذهب نحو 27640 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وصعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2512 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة، بنسبة 1.12%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.