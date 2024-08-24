شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. البورصة المصرية تربح 25.4 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت البورصة المصرية مكاسب سوقية بلغت 25.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة عند مستوى 2.068 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 1.2%.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيس " إيجي . إكس 30 " بنسبة بلغت 1.73% ليبلغ مستوى 30141 نقطة. مؤشر إيجي إكس كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة " إيجي . إكس 70 " بنسبة بلغت 3.71% مسجلاً 6900 نقطة.

وأضاف مؤشر " إيجي . إكس 100 " الأوسع نطاقاً نحو 2.93% لينهي التعاملات عند مستوى 9881 نقطة.