شكرا لقرائتكم خبر عن 7165 برميلا و23 مليون قدم3 غاز.. كشف فيوبس -1 بالصحراء الغربية ×5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

بعد إعلان شركة خالدة للبترول القائم بالأعمال نيابة عن شركة أباتشى الأمريكية والهيئة المصرية العامة للبترول اليوم،عن تحقيق كشف بترولى جديد نرصد أهم المعلومات عن الكشف الجديد وكانت كالتالى..



1- يقع فى منطقة غرب فيوبس -1.

2- بمنطقة تنمية كلابشة بالصحراء الغربية.

3- تم عمل الاختبار للبئر بتثقيب 270 قدما فى رمال الباليوزوي.

4- وكان المسترجع على فتحة إنتاج 1 بوصة 7165 برميل زيت/يوم.

5- بدرجة جودة 44 درجة و23 مليون قدم مكعب غاز مصاحب.



وكانت التسجيلات الكهربائية للبئر قد أثبتت وجود شواهد بترولية بمكون الباليوزوى بإجمالى سمك صافى 462 قدما.

وتتضمن أهم أولويات العمل بقطاع البترول خلال الفترة الراهنة الآتى:

1- العمل على زيادة الإنتاج المحلى من الثروة البترولية (الزيت الخام والغاز الطبيعى) من خلال الإسراع بعمليات تنمية الآبار الجديدة المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج وكذا تكثيف أعمال البحث والاستكشاف فى مناطق مصر البرية والبحرية.

2- جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة فى مجال البحث والاستكشاف والطاقات الجديدة كالهيدروجين.

3- المزيد من تأمين واستدامة إمدادات الوقود للسوق المحلية.

4- دعم جهود التحول الطاقى وتنويع مصادر الطاقة المستخدمة فى مصر.

5- استكمال المشروعات الكبرى فى مجال التكرير مثل مشروع تعظيم إنتاج السولار بأسيوط (أنوبك) وميدور.

6- التسويق للمزيد من الفرص الاستثمارية للبحث عن البترول والغاز وإنتاجه باستخدام التقنيات الرقمية وتوفير وتيسير الإجراءات المحفزة لزيادة الاستثمارات فى هذا المجال.

7- الاستثمار فى مشروعات تعظيم القيمة المضافة من الموارد البترولية والغاز ممثلة فى صناعة البتروكيماويات، والتوسع فى إضافة حلقات جديدة من المنتجات البتروكيماوية عالية القيمة التى تعد أساسًا لقيام صناعات أخرى.

8- دعم جهود التحول الرقمى لتحقيق الحوكمة وسرعة تداول البيانات لدعم اتخاذ القرار.

9- المزيد من تشجيع القطاع الخاص على تعظيم مشاركته مع قطاعى البترول والتعدين.

10- المزيد من تأهيل وتطوير الكوادر البترولية وبناء القيادات.

11- الالتزام بتطبيق أدق معايير السلامة والحماية فى منظومة صناعة البترول والغاز.

12- دعم الدور المصرى كمركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة فى المنطقة والاستمرار فى الدور الذى تلعبه مصر كمركز رئيسى فى كل من أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط واستمرارها مصدرًا رئيسيًا للمواهب فى مجال البترول والغاز.

13- تعظيم الدور المجتمعى لأنشطة قطاع البترول والغاز فى تنمية المجتمعات المحيطة بمناطق العمل البترولى.

14- العمل على زيادة تمكين قطاع الثروة المعدنية وفاعليته فى دعم الاقتصاد القومى، واستثمار ما حققه من تقدم فى الإسراع بتنفيذ خطوات إصلاحية أكبر.