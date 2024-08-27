شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة البيان إنتر تريد بقيمة 180 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة البيان انتر تريد، خلال جلسة تداول اليوم، الثلاثاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 18 مليون سهم بقيمة 180 مليون جنيه، وصفقة على شركة مصر للاستثمارات المالية بحجم تداول 27.1 مليون سهم بقيمة 30.8 مليون جنيه، وصفقة على شركة ماسترزترانسبورت سيرفس بحجم تداول 20 ألف سهم بقيمة 12.8 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 46.1 مليون سهم بقيمة أكثر 241.3 مليون جنيه عبر تنفيذ 84 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2.075 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 5.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 128.3 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.79% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.12%، والعرب على 8.09%، واستحوذت المؤسسات على 26.93% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.06%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 377.9 مليون جنيه، 29.3 مليون جنيه، 104.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 24.7 مليون جنيه، 114.4 مليون جنيه، 372.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 30363 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 36980 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 13164 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 7015 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 10042 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 2884 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 7293 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1764 نقطة.