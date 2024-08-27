الدولار يتراجع في ١٠ بنوك في نهاية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر - تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 8 بنوك بين 3 و7 قروش مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بحسب موقع "مصراوي".
وفيما يلي سعر الدولار في 10 بنوك
البنك الأهلي المصري: 48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة: 48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 48.69 جنيه للشراء، و48.79 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 48.68 جنيه للشراء، و48.78 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 48.69 جنيه للشراء، و48.79 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.70 جنيه للشراء، و48.80 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.