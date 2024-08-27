الدولار يتراجع في ١٠ بنوك في نهاية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر - تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 8 بنوك بين 3 و7 قروش مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بحسب موقع "مصراوي".

وفيما يلي سعر الدولار في 10 بنوك

البنك الأهلي المصري: 48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.69 جنيه للشراء، و48.79 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 48.68 جنيه للشراء، و48.78 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.69 جنيه للشراء، و48.79 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.70 جنيه للشراء، و48.80 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.