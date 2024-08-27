سعر الذهب يتراجع بنهاية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء بالتعاملات المسائية، حيث هبط الجرام بنحو 20 جنيها، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات، وفقا لموقع "مصراوي":

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2300 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2957 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 نحو 3450 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3943 جنيها للجرام.

كما هبط سعر الجنيه الذهب إلى 27600جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وانخفض سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2512.6 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنسبة 0.21% وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.