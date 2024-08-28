المركز السعودي للأعمال يشارك في معرض الامتياز التجاري بأبها

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

شارك المركز السعودي للأعمال في معرض جولة الامتياز التجاري الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” في مركز المعارض والمؤتمرات بجامعة الملك خالد بمدينة أبها.

وتعرف الزوار على أدوار المركز في تسهيل بدء وممارسة الأعمال الاقتصادية، وتحسين جودة المتطلبات الحكومية، والمساعدة في اتخاذ القرارات بناء على دراسة ومعالجة البيانات إضافةً لتوفير جميع الخدمات الحكومية تحت سقف واحد لتوفير بيئة أعمال جاذبة تعزز نمو الاقتصاد الوطني.

أخبار قد تهمك

نسخ الرابط تم نسخ الرابط