«عاملة زي المساكنة».. تعليق مثير من مرتضى منصور على صفقات الزمالك الجديدة

الشارقة - اميمة ياسر -

هاجم المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي الأبيض خلال الفترة الأخيرة.

وفي تصريحات صحفية عقب حضور عزاء إيهاب جلال مساء الجمعة، قال مرتضى إن صفقات الزمالك الجديدة تشبه «المساكنة» قبل الزواج، التي تحدثت عنها المخرجة إيناس الدغيدي.

وأضاف رئيس الزمالك السابق أن صفقات النادي الأبيض الجديدة "عاملة زي المساكنة اللي كانت بتقول عليها إيناس الدغيدي، لأنك رايح تتعاقد مع لاعب على سبيل الإعارة وهيمشي تاني، النادي مش عايز اللاعب فميدهولك عشان يعرضه عندك، موضوع عامل زي المساكنة أو كأنك بتأجر شقة مفروشة".

وأشار إلى أن ممدوح عباس يتحكم في نادي الزمالك خلال الوقت الحالي.

كما رفض مرتضى منصور الإفصاح عن أيه مستجدات بشأن قضية لاعب الزمالك أحمد فتوح.