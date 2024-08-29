شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. انخفاض في البنوك والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الخميس، داخل البنوك المصرية.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك المركزي المصري، 48.59 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك الأهلي المصري، 48.58 جنيه للشراء، و48.68 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
وانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك مصر إلى 48.58 جنيه للشراء، و48.68 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك الإسكندرية، 48.60 جنيه للشراء، و48.70 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك قناة السويس، 48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك التجاري الدولي إلى 48.58 جنيه للشراء، و48.68 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي
وانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك فيصل الإسلامي إلى 48.58 جنيه للشراء، و48.68 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 48.66 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطني
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك الكويت الوطني، 48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قطر الوطني
وانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك قطر الوطني إلى 48.61 جنيه للشراء، و48.71 جنيه للبيع.