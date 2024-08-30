شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يغادر إلى إندونسيا للمشاركة في أعمال المنتدى الإندونيسي الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

غادر القاهرة مساء اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متوجها إلى جمهورية إندونيسيا للمشاركة فى أعمال المنتدى الإندونيسى – الأفريقى الثانى (IAF) INDONESIA-AFRICA FORUM II نيابًة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

تنعقد فعاليات المنتدى الذى تستضيفه مدينة بالى الإندونيسية خلال الفترة من 1 حتى 3 سبتمبر بمشاركة عدد من رؤساء الدول، والحكومات، والمسئولين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص بالإضافة إلى نخبة من المجتمع الأكاديمي من مختلف دول القارة الأفريقية بهدف تعزيز التعاون والشراكات البينية لدول القارة الأفريقية مع جمهورية إندونيسيا.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور عمرو طلعت على هامش فعاليات المنتدى لقاءات مع وزراء ومسئولين حكوميين بجمهورية إندونيسيا يبحث خلالها سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.