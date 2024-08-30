شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ارتفاع طفيف في معدل التضخم بالولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

التضخم في أمريكا

الدمام - شريف احمد - سجل الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي ارتفاعًا خلال الشهر الماضي، وهو ما يعزز اتجاه المجلس نحو زيادة سعر الفائدة خلال اجتماع الشهر المقبل.وأوضحت بيانات، ارتفاع طفيف في معدل التضخم بالولايات المتحدة، وفقًا للمقياس المفضل لدى مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي.وسجل مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الرئيسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبًا خلال يوليو الماضي ارتفاعًا بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر السابق، بحسب مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي.في حين ارتفع الإنفاق، وكان نمو الدخل أبطأ بكثير مما أدى إلى انخفض معدل الادخار وفقًا لبلومبرج.

ويمكن أن يثير هذا الشكوك في مدى استمرارية نمو الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة.

وبلغ معدل التضخم العام الشهري 0.7% خلال الشهر الماضي، مقابل نفس النسبة خلال الشهر السابق.

معدل التضخم الأساسي

كما بلغ معدل التضخم الأساسي 2.0% شهريًا وعلى أساس سنوي ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.5%.في حين بلغ معدل التضخم الأساسي 2.6% سنويًا خلال يوليو مقابل 2.7% خلال يونيو.وعلى صعيد الإنفاق ارتفع الإنفاق الاستهلاكي خلال يوليو بنسبة 0.4% بعد ارتفاعه بنسبة 0.3% خلال يونيو.