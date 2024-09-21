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فضيحة بالصور و الصورة .. اتفرج سما المصري ” كشفت صدرها ” للجمهور علشان يتفرج

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بيروت - نادين الأحمد - فضيحة بالصور و الصورة .. سما المصري ” كشفت صدرها ” للجمهور علشان يتفرج - جريدة

نشرت الرقاصة المصرية سما المصري، صورة جديدة لها عرضت فيها صدرها، كالعادة، وأصرت على تصويره حتى تؤمن نسبة مشاهدة عالي في البث المباشر.

 

وتداول رواد “يوتيوب” فيديو لعدد من المشاهد الجرئية للفنانة سما المصري، إعتبروها أنها تخطت في تلك المشاهد كل الخطوط الحمراء.

 

وفي الفيديو، تظهر سما وهي ترتدي ملابس غير لائقة على الإطلاق كالمايوة وغيرها من الملابس الجريئة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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