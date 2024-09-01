شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. انخفاض في البنوك والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأحد، داخل البنوك المصرية، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك المركزي المصري، 48.55 جنيه للشراء، و48.69 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك الأهلي المصري، 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
وانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك مصر، إلى 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك الإسكندرية إلى 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك قناة السويس، 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك التجاري الدولي، 48.51 جنيه للشراء، و48.61 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي
وانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك فيصل الإسلامي، إلى 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطني
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك الكويت الوطني، 48.60 جنيه للشراء، و48.70 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قطر الوطني
وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك قطر الوطني إلى 48.52 جنيه للشراء، و48.62 جنيه للبيع.