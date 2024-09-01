شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وسنغافورة تبحثان الفرص المشتركة في الأتمتة والحلول التصنيعية والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية