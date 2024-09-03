شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شحنات الغاز المسال المتاحة في السوق العالمية والان نبدء بالتفاصيل

امتلاء المستودعات الأوروبية

أسعار الغاز الطبيعي

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد ناقلات الغاز الطبيعي المسال المتوقفة في البحار تنتظر طلبات شراء الغاز، ما يشير إلى توافر الإمدادات الكافية لدى أوروبا، وغيرها من الدول الرئيسية الأخرى المستهلكة للغاز، رغم المخاوف من احتمالات حدوث اضطراب في الإمدادات العالمية.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن كميات الغاز المسال الموجودة على متن ناقلات متوقفة في البحر منذ أكثر من 30 يومًا، وصلت إلى نحو 2ر2 مليون طن في مطلع الأسبوع الحالي، وهو ما يزيد بشدة عن متوسط هذه الكميات في مثل هذا الوقت من العام.تتزامن زيادة كميات الغاز المسال المتاحة للبيع الفوري في البحر مع امتلاء مستودعات الغاز الطبيعي في أوروبا، إلى جانب استمرار ضعف الطلب الصناعي على الغاز في القارة.وقالت شركة إنيرجي أسبكتس ليمتد للاستشارات في تقرير، إنه في حين تتأثر سوق الغاز الطبيعي بأي اضطرابات غير متوقعة خلال الصيف الحالي، فإن تراكم شحنات الغاز الطبيعي المسال يمثل "صمام أمان" لتعاقدات الغاز خلال سبتمبر الحالي وأكتوبر المقبل.وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ بداية العام الحالي، بسبب المخاوف من انتظام تدفقات الغاز الطبيعي الروسي عبر أوكرانيا، إلى جانب فترة الصيانة الكبيرة في منشآت الغاز بالنرويج أكبر دولة مصدرة للغاز إلى أوروبا.وارتفع سعر الغاز الهولندي القياسي بنسبة 11% خلال أغسطس، وهو أكبر ارتفاع شهري منذ مايو الماضي.في الوقت نفسه تراجعت الأسعار في ختام التعاملات بنسبة 1ر3% عن مستواه يوم الجمعة آخر أيام التداول في الأسبوع الماضي.وفي حين ساعدت زيادة شحنات الغاز المسال المتاحة على الناقلات في البحر في الحد من ارتفاع الأسعار، ما زال المتعاملون يشعرون بالقلق من تراجع الإمدادات النرويجية بسبب أعمال الصيانة الموسمية.