شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم التكنولوجيا تقود الأسهم الأوروبية إلى التراجع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات يوم الأربعاء، إلى أدنى مستوى في أسبوعين، وقادت أسهم التكنولوجيا الانخفاض بعد أن عصفت بالأسواق العالمية مخاوف من تباطؤ وشيك في الولايات المتحدة وضعف في الاقتصاد الصيني.

فقد هبط المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 1% مع انخفاض جميع أسواق المنطقة الرئيسة بنسبة تتراوح بين 0.5% و1%.

هبوط قطاع التكنولوجيا

وقادت أسهم التكنولوجيا الأوروبية الانخفاضات مع هبوط القطاع بأكثر من 3% قرب أدنى مستوى في شهر، في أعقاب عمليات بيع في أسهم التكنولوجيا في وول ستريت، بعد سلسلة من بيانات اقتصادية جاءت أضعف من المتوقع.

كما انخفض نشاط التصنيع في الصين إلى أدنى مستوى في 6 أشهر في أغسطس الماضي، ما ضغط على أسهم شركات السلع الفاخرة في أوروبا، مثل إل.في.إم.إتش هولدينجز، وريتشمونت وكريستيان ديور التي انخفضت ما بين 3% و5.8%.

وانخفضت أسهم شركة "إيه.إس.إم.إل هولدينجز" نحو 6%، لتصبح أكبر الخاسرين في مؤشر "ستوكس 600"، بسبب خفض تصنيف بنك "يو.بي.إس" لشركة صناعة الرقائق الإلكترونية.