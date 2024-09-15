شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار ورياح وأتربة على أجزاء من عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد في المملكة.

ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، بحسب موقعه الرسمي.

وتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة. الحالة على البحر الأحمر والخليج العربي وبخصوص الرياح السطحية على البحر الأحمر، تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة تصل إلى 48 كم/ساعة على الجزء الشمالي.

ويرتفع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى مترين على الجزء الشمالي، بينما حالة موج البحر تكون من خفيفة إلى متوسطة.

أما رياح الخليج العربي تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-32/ساعة، فيما يرتفع الموج من نصف المتر إلى متر، بينما حالة موج البحر تكون خفيفة.