شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. تراجع أسعار النفط إلى أقل مستوياتها خلال 9 شهور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام خلال تعاملات يوم الأربعاء، إلى أقل مستوياتها خلال نحو 9 شهور، في ظل تزايد المخاوف من ضعف الطلب على الطاقة مع مناقشات تجمع "أوبك بلس" للدول المصدرة للنفط بشأن قراره السابق بدء زيادة الإنتاج مع مطلع الشهر المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه جرى تداول خام برنت القياسي للنفط العالمي بنحو 73 دولارًا للبرميل بعد تراجعه أمس بنسبة 5% تقريبًا. تراجع خام غرب تكساس وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، بنحو 70 دولارًا للبرميل، بعد تراجعه عن هذا المستوى لأول مرة منذ أوائل يناير الماضي.

وأشارت بلومبرج إلى أن البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال في الولايات المتحدة والصين، أكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم، أججت مخاوف المتعاملين من تراجع الطلب على الطاقة، في الوقت الذي يتحدث فيه مسؤولون ليبيون عن قرب التوصل إلى حل لأزمة المصرف المركزي التي أدت إلى انخفاض إنتاج ليبيا من النفط بنحو النصف. عمليات البيع الكثيف وبحلول الساعة الثانية و22 دقيقة ظهرًا بتوقيت لندن، تراجع سعر خام برنت إلى 18ر73 دولار للبرميل تسليم نوفمبر المقبل، كما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 72ر69 دولار للبرميل تسليم أكتوبر.

وقال المحللون من بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس جروب، إن عمليات البيع الكثيف التي أدت إلى تراجع أسعار النفط في السوق العالمية كبيرة مقارنة بحقائق السوق الأساسية، وهو ما يعني وجود فرصة لتعافي الأسعار مجددًا، رغم وجود مخاطر استمرار تراجع الأسعار.

ونقلت بلومبرج عن تقرير محللي جولدمان ساكس القول إن الأسعار تراجعت على خلفية احتمال استئناف تصدير النفط الليبي، في الوقت الذي تخلى فيه المستثمرون عن المخاطرة انتظارًا لارتفاع الأسعار عقب صدور البيانات الاقتصادية الضعيفة في كل من الولايات المتحدة والصين أكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم.