شكرا لقرائتكم خبر عن بين ارتفاع وانخفاض.. مؤشرات البورصة الأمريكية عند الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت تداولات أسواق الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء على تباين، وارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.1%، أو بما يعادل 38 نقطة إلى 40974 نقطة.

وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.15%، أو بما يعادل 8 نقاط إلى 5520 نقطة.

ما تراجع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.3%، أو بما يعادل 52 نقطة إلى 17084 نقطة.