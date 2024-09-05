الاقتصاد

بين ارتفاع وانخفاض.. مؤشرات البورصة الأمريكية عند الإغلاق

0 نشر
واس - واشنطن 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بين ارتفاع وانخفاض.. مؤشرات البورصة الأمريكية عند الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت تداولات أسواق الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء على تباين، وارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.1%، أو بما يعادل 38 نقطة إلى 40974 نقطة.
وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.15%، أو بما يعادل 8 نقاط إلى 5520 نقطة.
ما تراجع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.3%، أو بما يعادل 52 نقطة إلى 17084 نقطة.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا