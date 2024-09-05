شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 262.71 ريال والان نبدء بالتفاصيل

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سعر الذهب اليوم في السعودية

سعر الذهب اليوم

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، اليوم، 300.23 ريال.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية، اليوم، 275.21 ريال.ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية، اليوم، إلى 262.71 ريال.وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، اليوم، 225.18 ريال.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية، اليوم، 175.14 ريال.وارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 في السعودية، اليوم، إلى 150.12 ريال.وسجل سعر أوقية الذهب في السعودية، اليوم، 9337 ريالا.وبلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية، اليوم، 2102 ريال.وسجل سعر كيلو الذهب في السعودية، اليوم، 300.231 ألف ريال.