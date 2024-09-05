شكرا لقرائتكم خبر عن «الخريف» تحافظ على التصنيف الائتماني «A-» و«T-3» والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

ويعكس التصنيف الائتماني الممنوح النظرة الإيجابية لوكالة "تصنيف" للتصنيف الائتماني على شركة الخريّف لتقنية المياه والطاقة.

وتستند هذه النظرة إلى عدة عوامل رئيسية، بما في ذلك الخطط الاستراتيجية الواضحة للشركة وقدراتها التشغيلية القوية.

وأضافت أن قدرة الشركة على توليد تدفقات نقدية قوية وتحقيق نمو مستمر في الإيرادات تدعم أيضًا نظرتها المستقبلية الإيجابية.

ويوضح المركز المالي القوي للشركة ومؤشراتها الائتمانية المواتية قدرتها على تلبية متطلبات التمويل المستقبلية.

ونتيجة لأدائها المالي القوي وجدارتها الائتمانية، تحافظ الشركة على أعلى درجة تصنيف، "الدرجة الأولى"، من قبل الجهات الحكومية المختصة. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الخريّف لتقنية المياه والطاقة اليوم أن وكالة "تصنيف" للتصنيف الائتماني (المرخصة من قبل هيئة السوق المالية) قد حافظت على تصنيف الشركة على المدى الطويل على المستوى الوطني عند "(A-)" والتصنيف على المدى القصير عند "T-3"ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، تعكس هذه التصنيفات ملف ائتماني قوي، مما يشير إلى أن الشركة تتمتع بجدارة ائتمانية عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية.ويعكس التصنيف الائتماني الممنوح النظرة الإيجابية لوكالة "تصنيف" للتصنيف الائتماني على شركة الخريّف لتقنية المياه والطاقة.وتستند هذه النظرة إلى عدة عوامل رئيسية، بما في ذلك الخطط الاستراتيجية الواضحة للشركة وقدراتها التشغيلية القوية.وأضافت أن قدرة الشركة على توليد تدفقات نقدية قوية وتحقيق نمو مستمر في الإيرادات تدعم أيضًا نظرتها المستقبلية الإيجابية.ويوضح المركز المالي القوي للشركة ومؤشراتها الائتمانية المواتية قدرتها على تلبية متطلبات التمويل المستقبلية.ونتيجة لأدائها المالي القوي وجدارتها الائتمانية، تحافظ الشركة على أعلى درجة تصنيف، "الدرجة الأولى"، من قبل الجهات الحكومية المختصة.