شكرا لقرائتكم خبر عن شاهندة المغربي حكما لقمة الكرة النسائية بين الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، تكليف شاهندة المغربي بإدارة قمة الكرة النسائية بين الأهلي والزمالك في افتتاح هذه النسخة من دورى كرة القدم للسيدات.

وتمسك الاتحاد المصري لكرة القدم بانطلاق دورى القسم الأول للكرة النسائية يوم 4 أكتوبر الجاري، حيث تنطلق المسابقة على صفيح ساخن بمبارة قوية تجمع الأهلى والزمالك.

وقرر اتحاد الكرة افتتاح دورى الكرة النسائية للموسم الجديد بمباراة بين الزمالك والأهلى فى الرابعة عصر غد الجمعة.

قام مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بتكريم الحكم الدولي شاهندة المغربي، وفريد سلطان مسؤول IT بلجنة الحكام، بعد المستويات المشرفة التي قدماها خلال كأس العالم للسيدات تحت 20 عاما.

وأدارت مغربي أربع مباريات خلال مونديال السيدات تحت 20 عاما، أبرزها مواجهة تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع، بين منتخبي الولايات المتحدة وهولندا، ونالت إشادات عالمية بفضل أدائها على مدار البطولة.