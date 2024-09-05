شكرا لقرائتكم خبر عن «صادرات» تعلن عدم تمكنها من نشر القوائم المالية للربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن سبب عدم تمكنها من نشر القوائم المالية بسبب عدم الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة من قبل المساهمين في الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 23 يونيو 2024م، والجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) المنعقد بتاريخ 4 سبتمبر 2024م.

وكانت الشركة قد أعلنت بتاريخ 02/02/1446ه 06/08/2024م عدم التمكن من نشر النتائج المالية للربع الثاني للفترة المنتهية في 2024-06-30 في الوقت المحدد لذلك. الدمام - شريف احمد - قالت الشركة السعودية للصادارات الصناعية إنها لن تتمكن من نشر القوائم المالية في الموعد المتوقع قبل 9 سبتمبر 2024.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن سبب عدم تمكنها من نشر القوائم المالية بسبب عدم الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة من قبل المساهمين في الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 23 يونيو 2024م، والجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) المنعقد بتاريخ 4 سبتمبر 2024م.وكانت الشركة قد أعلنت بتاريخ 02/02/1446ه 06/08/2024م عدم التمكن من نشر النتائج المالية للربع الثاني للفترة المنتهية في 2024-06-30 في الوقت المحدد لذلك.