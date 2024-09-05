شكرا لقرائتكم خبر عن قبول استقالة الرئيس التنفيذي المكلف لـ«متطورة» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية للصناعات المتطورة (المتطورة) قبول مجلس الإدارة، اليوم، استقالة الدكتور عبدالله بن سليمان الجريش من منصب الرئيس التنفيذي المكلف للشركة.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية يعود سبب الاستقالة إلى ظروفه الخاصة مع استمراره كعضو منتدب لتسيير أعمال الشركة حتى انتهاء العقد بين الطرفين.
وتعلن الشركة أي تطورات بشأن تعيين أو تكليف رئيس تنفيذي جديد للشركة في حينه.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية يعود سبب الاستقالة إلى ظروفه الخاصة مع استمراره كعضو منتدب لتسيير أعمال الشركة حتى انتهاء العقد بين الطرفين.
وتعلن الشركة أي تطورات بشأن تعيين أو تكليف رئيس تنفيذي جديد للشركة في حينه.