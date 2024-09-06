شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة المغرب تغلق على ارتفاع طفيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أَغْلَقَتِ البورصة المغربية تعاملاتها اليوم على ارتفاع طفيف، مسجلاً مؤشرها الرئيس (مازي) تقدماً بنسبة 0.04 %، عند 13.911,35 نقطة.

وارتفع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.05 %، ليستقر عند 1.127,77 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعاً بنسبة 0.07 % بمجموع 1.004,11 نقاط. بورصة المغرب فيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أقفل مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.26 % بمجموع 13.132,43 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 278 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 720 مليار درهم مغربي.

