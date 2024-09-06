شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة المغرب تغلق على ارتفاع طفيف والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أَغْلَقَتِ البورصة المغربية تعاملاتها اليوم على ارتفاع طفيف، مسجلاً مؤشرها الرئيس (مازي) تقدماً بنسبة 0.04 %، عند 13.911,35 نقطة.
وارتفع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.05 %، ليستقر عند 1.127,77 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعاً بنسبة 0.07 % بمجموع 1.004,11 نقاط.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 278 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 720 مليار درهم مغربي.
وارتفع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.05 %، ليستقر عند 1.127,77 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعاً بنسبة 0.07 % بمجموع 1.004,11 نقاط.
بورصة المغربفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أقفل مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.26 % بمجموع 13.132,43 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 278 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 720 مليار درهم مغربي.