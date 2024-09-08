شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطور قيمة التبادل التجارى بين والصين خلال 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين خلال 10 سنوات في الفترة من عام 2014-2023.

ورصدت بيانات الجهاز، أن عام 2022 سجل أعلى السنوات التي بلغ فيها التبادل التجاري اعلى مستوى لها خلال فترة الرصد، حيث بلغ نحو 16.6 مليار دولار، يليها العام السابق له 2022، وسجل التبادل التجاري فيها نحو 15.9 مليار دولار.

وبلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين 5.7 مليار دولار خلال أول 5 شهور من عام 2024 مقابل 5.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، فقد سجلت قيمة الصادرات المصرية إلى الصين 212.1 مليون دولار خلال أول 5 شهور من عام 2024 مقابل 445.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من الصين 5 مليارات و237 مليون و859 ألف دولار خلال أول 5 شهور من عام 2024 مقابل 5 مليارات و237 مليون و416 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

وكانت أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصين خلال أول 5 شهور من عام 2024:

1. فواكه بقيمة 55.2 مليون دولار.

2. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 43.7 مليون دولار.

3. مصنوعات من أحجار وأسمنت بقيمة 19.7 مليون دولار.

4. خامات معادن بقيمة 14.3 مليون دولار.

5. ألياف نسيجية نباتية بقيمة 13.2 مليون دولار.

وكانت أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الصين خلال أول 5 شهور من عام 2024:

1. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 1.2 مليار دولار.

2. مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 659.7 مليون دولار.

3. شعيرات تركيبية أو اصطناعية بقيمة 325.1 مليون دولار.

4. حديد وصلب بقيمة 317.1 مليون دولار.

5. سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 308.9 مليون دولار.