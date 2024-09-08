شكرا لقرائتكم خبر عن «ملاذ للتأمين»: تعيين مستشار مالي لعملية الاندماج مع «ليفا» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - عينت شركة ملاذ للتأمين التعاوني شركة الإنماء للاستثمار كمستشار مالي لعملية الاندماج المقترحة مع شركة ليفا للتأمين.
وكانت شركة ملاذ للتأمين التعاوني قد أعلنت على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، في 22 أغسطس الماضي، توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة ليفا للتأمين، لتقييم جدوى اندماج الشركتين.
ونوهت بالإعلان لاحقاً أي تطورات مستقبلية يجب الإعلان عنها في حال توفرها.
وكانت شركة ملاذ للتأمين التعاوني قد أعلنت على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، في 22 أغسطس الماضي، توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة ليفا للتأمين، لتقييم جدوى اندماج الشركتين.
ونوهت بالإعلان لاحقاً أي تطورات مستقبلية يجب الإعلان عنها في حال توفرها.