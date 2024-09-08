شكرا لقرائتكم خبر عن 4.9 % ارتفاعا في الأنشطة غير النفطية بالربع الثاني من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وأظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من 2024 الصادر عن الهيئة، أن الأنشطة الحكومية حققت نموا قدره 3.6% على أساس سنوي، و2.3% على أساس ربعي.

وبحسب التقرير انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في نمو الناتج المحلي على أساس ربعي بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2024م فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا نموا بلغ 1.4%.

وشهدت الأنشطة النفطية انخفاضًا بنسبة 8.9% على أساس سنوي، بينما حققت ارتفاعا بنسبة 0.9% على أساس ربعي.

ووفقا للتقرير، شهدت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، إذ حققت أنشطة الكهرباء والغاز والماء أعلى معدلات النمو خلال الربع الثاني من عام 2024م، والتي بلغت 8.9% على أساس سنوي و2.7% على أساس ربعي تليها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنمو سنوي بلغ 7.1%، و1.8% على أساس ربعي.

وحققت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق نموّا بنسبة 6.8% على أساس سنوي، و1.5% على أساس ربعي.

ونما الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي في الربع الثاني من عام 2024م بنسبة 10.9% على أساس سنوي، و4.3% على أساس ربعي.

وحقق إجمالي تكوين رأس المال الثابت ارتفاعًا قدره 3.2% على أساس سنوي، في حين انخفض بنسبة 4.5% على أساس ربعي، بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بمعدل 2.8% على أساس سنوي، و1.0% على أساس ربعي.

وعلى مستوى التجارة الخارجية فقد شهدت الواردات انخفاضًا قدره %0.9% على أساس سنوي، و1.7% على أساس ربعي.

وشهدت الصادرات انخفاضًا بنسبة 5.8% على أساس سنوي و0.6% على أساس ربعي.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1.023 تريليون ريال في الربع الثاني من عام 2024م، فيما حققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 23.2 تليها الأنشطة الحكومية بنسبة 16%، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة بلغت 10.1%. الدمام - شريف احمد - كشفت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9% في الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي، و2.1% على أساس ربعي.وأظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من 2024 الصادر عن الهيئة، أن الأنشطة الحكومية حققت نموا قدره 3.6% على أساس سنوي، و2.3% على أساس ربعي.وبحسب التقرير انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بنسبة 0.3% في الربع الثاني من عام 2024م مقارنة بالربع المماثل من عام 2023م.بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2024م فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا نموا بلغ 1.4%.وشهدت الأنشطة النفطية انخفاضًا بنسبة 8.9% على أساس سنوي، بينما حققت ارتفاعا بنسبة 0.9% على أساس ربعي.ووفقا للتقرير، شهدت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، إذ حققت أنشطة الكهرباء والغاز والماء أعلى معدلات النمو خلال الربع الثاني من عام 2024م، والتي بلغت 8.9% على أساس سنوي و2.7% على أساس ربعي تليها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنمو سنوي بلغ 7.1%، و1.8% على أساس ربعي.وحققت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق نموّا بنسبة 6.8% على أساس سنوي، و1.5% على أساس ربعي.ونما الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي في الربع الثاني من عام 2024م بنسبة 10.9% على أساس سنوي، و4.3% على أساس ربعي.وحقق إجمالي تكوين رأس المال الثابت ارتفاعًا قدره 3.2% على أساس سنوي، في حين انخفض بنسبة 4.5% على أساس ربعي، بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بمعدل 2.8% على أساس سنوي، و1.0% على أساس ربعي.وعلى مستوى التجارة الخارجية فقد شهدت الواردات انخفاضًا قدره %0.9% على أساس سنوي، و1.7% على أساس ربعي.وشهدت الصادرات انخفاضًا بنسبة 5.8% على أساس سنوي و0.6% على أساس ربعي.وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1.023 تريليون ريال في الربع الثاني من عام 2024م، فيما حققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 23.2 تليها الأنشطة الحكومية بنسبة 16%، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة بلغت 10.1%.