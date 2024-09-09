شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات تنظم فعاليات معسكر الذكاء الاصطناعى لمبادرة "أشبال مصر الرقمية" والان مع تفاصيل الخبر

نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات معسكر الذكاء الاصطناعي ضمن "مبادرة أشبال مصر الرقمية" بالتعاون مع شركة IBM العالمية.

وانعقدت فعاليات المرحلتين الأولى والثانية من المعسكر في شهر أغسطس بمشاركة أكثر من 1500 طالب وطالبة من الملتحقين بالدفعة الثانية للمبادرة، من الصف الأول والثاني الثانوي، وأما المرحلة الثالثة فنُظِمَت في شهر سبتمبر.

وتمثلت أهداف المعسكر في تعريف الطلاب بأهداف التنمية المستدامة، وتطوير مهاراتهم في التكنولوجيات الناشئة مثل الذكاء الصناعي وعلوم البيانات وأمن المعلومات، إلى جانب إكساب الطلاب القدرة على الوصول إلى حلول رقمية للمشكلات التي تواجههم في حياتهم اليومية، وكيفية تنظيم الأفكار وعرضها، وتعزيز مهارات المنافسة لديهم.

وجدير بالذكر أن مبادرة أشبال مصر الرقمية هي منحة مجانية أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مايو 2022 لصقل مهارات تكنولوجيا المعلومات للطلاب المتفوقين من الصف الأول الإعدادي وحتى الثاني الثانوي بكافة المدارس المصرية على مستوى الجمهورية، ذلك بهدف إعداد جيل متميز من النشء القادر على استشراف آفاق جديدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومواكبة متطلبات سوق العمل المستقبلية.