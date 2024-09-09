شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية أمير الشرقية.. أكثر من 300 مشارك في معرض الحرف اليدوية 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل غرفة الشرقية مُمثلة في مركز المسؤولية الاجتماعية استعداداتها لإطلاق معرض الحرف والأعمال اليدوية 2024، برعاية كريمة من لَدُن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، حيث يُقام على أرض معارض الظهران الدولية إكسبو على مدار 5 أيام من 25 وحتى 29 سبتمبر الجاري. مشاركات من جهات مختلفة وذكر رئيس غرفة الشرقية "بدر بن سليمان الرزيزاء" بأن المعرض في نسخته لهذا العام يشهد مُشاركة أكثر من 300 عارض من الحرفيين، وأصحاب الأعمال اليدوية، بالإضافة إلى مُشاركة الجهات الحاضنة والداعمة والجهات الحكومية التي تُقدم خدماتها ومنتجاتها لهذه القطاعات وتحتضن المواهب الإبداعية، مُشيراً أيضاً إلى الغرفة تسعى بالتعاون مع الجهات المُشاركة في المعرض إلى تنظيم عمل هذه الحرف سواء كانت للأعمال اليدوية أو الفنانين التشكيلين، أو مشاريع إبداعية مختلفة، بهدف تطوير إمكانياتهم وإكسابهم المهارات المهنية والإدارية والإبداعية اللازمة لرفع جودة منتجاتهم من خلال إتاحة الفرصة لهم لعرض وبيع منتجاتهم ضمن أجنحة المعرض المتنوعة ووفقا لقنوات تسويقية مُنظمة تضمن للمُشاركين الدخل المستدام وتحفزهم على ريادة الأعمال مما يجعلهم عناصر فاعلة في المُجتمع. التعريف بالمنتجات والمهارات الإبداعية وأكد "الرزيزاء" بأن المعرض يُعتبر منصة مهمة لتسليط الضَوء على المهارات التقليدية والإبداعية، ويُتيح للزوار فُرصة اكتشاف تشكيلة واسعة من المنتجات التي تتضمنها الأركان المُشاركة في أقسام المعرض مثل: الرسم والديكور، والحرف اليدوية، والحلويات والمأكولات والمشروبات والبهارات، والأزياء والملابس النسائية، والعطور والبخور.

يُذكر بأن المعرض يشهد مُشاركة 7 جهات حكومية، و18 جمعية أهلية من خلال إتاحة الفرصة للتعريف بالخدمات التي تقدمها للمُجتمع، كما يُؤكد على تعزيز الثقافة من خلال المساهمة في نشر الوعي حول التراث الثقافي والفني، وتوفير تجربة فريدة من خلال إتاحة الفُرصة للزوار للقاء الحرفيين والتعرف على عمليات التصنيع، واستكشاف جميع الأركان، والاستفسار عن تقنيات العمل والمواد المستخدمة، وأداء التجربة الحية.

ويعمل المعرض الحرف والأعمال اليدوية على خلق فرص عمل جديدة في المجتمع، كما يساهم في تطوير مهارات جديدة لدى المستهدفين، مما يُعزز من فرصهم في سوق العمل، كونه يعد بيئة ملهمة تشجع الحرفيين على التجربة والابتكار، من خلال التفاعل مع فنانين آخرين وزوار المعرض.