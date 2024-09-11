شكرا لقرائتكم خبر عن نيازا تحقق 250 مليون جنيه إيرادات بنهاية يونيو 2024 وتربح 50.6 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

حققت شركة النصر للأجهزة الكهربائية والالكترونية نيازا ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، قفزة في الإيرادات والأرباح بنهاية العام المالي المنتهي في يونيو 2024 .

وتأسست شركة نيازا تأسست عام 1930 وتعمل في مجال تصنيع وتجميع وتسويق اللمبات العادية والفلورسنت والليد.



وبحسب البيانات الرسمية للقابضة للصناعات الكيماوية المالكة للشركة فقد حققت نيازا 250.6 مليون جنيه إيرادات مقابل 131 مليون جنيه عام 2023.



كما حققت الشركة 50.6 مليون جنيه أرباح مقابل 4.3 مليون جنيه فقط عام 2023 ،وتصنع نيازا برئاسة اللواء نادر بدر ، العديد من أنواع اللمبات الكهربائية ،وتسعى لزيادة حصتها السوقية.



وكان المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، تفقد مؤخرا مصانع النصر للأجهزة الكهربائية (نيازا) ، وعقد اجتماعا مع القيادات التنفيذية لاستعراض نشاط الشركة ومنتجاتها ومؤشرات الأداء وخطة العمل والفرص الاستثمارية وموقف الشراكة مع القطاع الخاص.

كما تفقد المهندس محمد شيمي ،خطوط إنتاج الشركة والتي تشمل مصانع إنتاج اللمبات الليد الموفرة للطاقة واللمبات العادية والفلورسنت والكشافات والزجاج، بحضور اللواء نادر محمود بدر العضو المنتدب لشركة نيازا.



وتابع الوزير مراحل العمليات الإنتاجية، مؤكدا ضرورة العمل على زيادة القدرات الإنتاجية وتطوير المنتجات وإدخال منتجات جديدة والتوسع في الإضاءة الموفرة للطاقة واستغلال الطاقات المتاحة، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير، مع تحسين السياسات البيعية والتسويقية والالتزام بجودة المنتجات.