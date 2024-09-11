الاقتصاد

بترول ناس تعلن الانتهاء من استيفاء متطلبات السيولة

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بترول ناس تعلن الانتهاء من استيفاء متطلبات السيولة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مصنع بترول ناس أنه قد تم الانتهاء من تنفيذ خطة السيولة واستيفاء متطلبات السيولة للسوق الموازية -نمو، وذلك بناءً على الفقرتين الفرعية (1) و(2) من الفقرة (ب) من المادة الحادية والأربعون من قواعد الإدراج.
وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، أن مؤسسة السوق المالية (شركة يقين كابيتال) قامت بصفتها مزود السيولة ببيع كامل الأسهم المخصصة لاستيفاء متطلبات السيولة، على المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية - نمو.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا