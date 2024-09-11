شكرا لقرائتكم خبر عن بترول ناس تعلن الانتهاء من استيفاء متطلبات السيولة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مصنع بترول ناس أنه قد تم الانتهاء من تنفيذ خطة السيولة واستيفاء متطلبات السيولة للسوق الموازية -نمو، وذلك بناءً على الفقرتين الفرعية (1) و(2) من الفقرة (ب) من المادة الحادية والأربعون من قواعد الإدراج.

وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، أن مؤسسة السوق المالية (شركة يقين كابيتال) قامت بصفتها مزود السيولة ببيع كامل الأسهم المخصصة لاستيفاء متطلبات السيولة، على المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية - نمو.