الاقتصاد

شركة الباحة للاستثمار والتنمية تقدم ملف تخفيص رأس مالها

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - شركة الباحة للاستثمار والتنمية تقدم ملف تخفيص رأس مالها
شركة الباحة للاستثمار والتنمية تقدم ملف تخفيص رأس مالها

شركة الباحة تقدم ملف تخفيص رأس مالها إلى هيئة السوق المالية

شركة الباحة للاستثمار والتنمية تقدم ملف تخفيص رأس مالها

شركة الباحة تقدم ملف تخفيص رأس مالها إلى هيئة السوق المالية

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2024/09/11 16:01

الأخبار الاقتصادية على منصة «إكس»
مقدمة يسر شركة الباحة للاستثمار والتنمية ان تعلن للسادة مساهمي الشركة وبناء على توصية المجلس بتاريخ 03 سبتمبر 2024 م ، تود الشركة ان تعلن انه بتاريخ 11 سبتمبر 2024 م تم تقديم ملف طلب الموافقة على تخفيض راس مال الشركة الى هيئة السوق المالية.
تاريخ تقديم ملف الطلب إلى هيئة السوق المالية 1446-03-08 الموافق 2024-09-11
موضوع الطلب تخفيض راس مال الشركة من 297,000,000 ريال الى 218,295,000 ريال ، وذلك لاطفاء الخسائر المتراكمة بمبلغ 78,705,000 ريال والتي تمثل ما نسبته (98.42) % من خسائر الشركة المتراكمة والبالغ قدرها (79,969,540) ريال سعودي كما في تاريخ 30/06/2024 م، لتصبح خسائر الشركة المتراكمة بعد التخفيض مبلغ وقدره (1,264,540) ريال سعودي وبنسبة (0.58) % من راس مال الشركة الجديد 218,295,000 ريال سعودي، وذلك بالغاء عدد 787,050,000 سهم بقيمته الاسمية (0.10) عشر هللات للسهم الواحد، (سيتم تخفيض (1) سهم لكل 3.77 سهم).
تاريخ إعلان توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال على موقع تداول 1446-03-01 الموافق 2024-09-04
معلومات اضافية تخفيض رأس المال مشروط بموافقة الجهات الرسمية والجهات الرقابية ذات العلاقة وموافقة الجمعية العامة غير العادية.
كما ستقوم الشركة بالاعلان للسادة مساهمي الشركة الكرام عن أي تطورات جوهرية في هذا الخصوص بمشيئة الله تعالى، والله ولي التوفيق.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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