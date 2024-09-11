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شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أغلقت البورصة المصرية اليوم على ارتفاع، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 20 مليار جنيه.
ووصل إلى 2.074 تريليون جنيه، بعد تداولات بالسوق بلغت 3.6 مليارات جنيه.
كما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.44% مسجلاً 7102.96 نقطة.
وأضاف مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا نحو 0.81% لينهي التعاملات عند مستوى 10158.05 نقطة.
ووصل إلى 2.074 تريليون جنيه، بعد تداولات بالسوق بلغت 3.6 مليارات جنيه.
ارتفاع المؤشراتوارتفع مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 1.27% ليبلغ مستوى 30485.63 نقطة.
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كما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.44% مسجلاً 7102.96 نقطة.
وأضاف مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا نحو 0.81% لينهي التعاملات عند مستوى 10158.05 نقطة.