شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بالمركزي الأوروبي يوصي بتخفيف السياسة النقدية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ومحافظ البنك المركزي البلجيكي، بيير فونش، إن البنك المركزي الأوروبي ينبغي أن يكون قادرًا على مواصلة تخفيف السياسة النقدية.

كما أكد وجوب أن يأخذ في اعتباره أيضا ارتفاع أسعار المستهلك. السياسة النقدية في أوروبا وذكر أنه "حسب السيناريو الأساسي الذي نتصوره، إذا تحققت توقعاتنا، فيجب أن نكون قادرين على خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر"،

وأضاف "لكنني أرى خطرًا ضئيلًا في أن يحدث هذا بشكل أبطأ إذا ظل التضخم في قطاع الخدمات مرتفعًا".

وجاءت تصريحات فونش بعد ثلاثة أيام من خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثانية. توقعات خفض الفائدة وأشارت رئيسة البنك كريستين لاجارد إلى أنه من المرجح إجراء خفض آخر في ديسمبر، وليس في الاجتماع القادم في أكتوبر.

وقال فونش، إن زيادة أسعار المستهلك "يبدو أنها تحت السيطرة تقريبًا، لكن التضخم في قطاع الخدمات ــ التضخم دون السلع والطاقة ــ يظل مرتفعًا للغاية، عند حوالي 4%".

وتابع: "لذا فإن الأمر ليس بهذه السهولة، وإذا كان التعافي قادمًا، ونحن نأمل ذلك، فمن المحتمل جدا أن يظل التضخم أعلى من 2% لفترة أطول".