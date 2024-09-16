شكرا لقرائتكم خبر عن وسط توقعات بخفض الفائدة الأمريكية.. الذهب يسجل أعلى مستوياته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق اليوم الاثنين، مدعومة بضعف الدولار وتوقعات بخفض أكبر من المتوقع لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2585.54 دولار للأوقية (الأونصة) بعد بلوغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 2588.81 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2613.40 دولار للأوقية. وانخفض مؤشر الدولار 0.2%، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

