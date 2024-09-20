البحرية الجزائرية تنتشل بحارا تركيا تعرض لأزمة قلبية في عرض البحر

ياسر رشاد - القاهرة - تمكنت البحرية الجزائرية يوم الخميس، من إنقاذ بحارا تركيا تعرض لأزمة قلبية في عرض البحر

وتلقى المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ طلبا من مركز تنسيق عمليات الإنقاذ في أنقرة يتعلق بإجلاء صحي مستعجل لبحار يبلغ من العمر 67 سنة.

وكان البحار عضوا في طاقم السفينة التجارية "SIFTRI" التي ترفع علم ليبيريا.

البحار تعرض لأزمة قلبية

وأفاد بيان الوزارة بأن البحار تعرض لأزمة قلبية ووجد في حالة حرجة إلى غاية إقحام حوامة البحث والإنقاذ AS-12 التابعة للسرب 560 لحوامات البحث والإنقاذ.

وذكرت الوزارة أنه وبعد تحديد موقع السفينة من طرف الحوامة على بعد سبعة وعشرين ميلا بحريا شمال رأس روزا بالقالة، استطاعت إجلاء البحار التركي على جناح السرعة إلى مستشفى الحجار لتلقي الإسعافات الأولية ليتم تحويله بعدها إلى المؤسسة الاستشفائية الجامعية ابن رشد بعنابة من أجل تلقي العلاج اللازم.

المهام الإنسانية لحرس السواحل

واعتبر البيان أن هذه العملية تندرج ضمن المهام الإنسانية لحرس السواحل التي تعكس الجهود المبذولة ومدى حرصهم على التدخل لإنقاذ الأرواح البشرية في عرض البحر وفي جميع الظروف.