شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 270.80 ريال والان نبدء بالتفاصيل

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سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سعر الذهب اليوم في السعودية

سعر الذهب في السعودية

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الإثنين، تزامنا مع الارتفاعات التي سجلها المعدن النفيس عالميا.وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية 309.48 ريال.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في السعودية 283.69 ريال.ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين في السعودية إلى 270.80 ريال.وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية 232.11 ريال.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في السعودية 180.53 ريال.وارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في السعودية 154.74 ريال.وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية 9625 ريالا.وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية 2166 ريالا.وسجل سعر كيلو الذهب اليوم في السعودية 309.478 ألف ريال.